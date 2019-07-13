Старфельт выбрал игровой номер в "Рубине"

Новичок "Рубина" Карл Старфельт определился с номером, под которым он будет выступать за казанскую команду.

24-летний швед, играющий в центре обороны, выбрал цифру "2".

Напомним, что трансфер этого футболиста из "Гетеборга" обошёлся "Рубину" в 1 миллион евро.

Контракт между Старфельтом и клубом из Татарстана рассчитан до лета 2023 года.

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