Старридж дисквалифицирован на 3,5 месяца за нарушение правил о ставках
Экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Англии Дэниел Старридж оштрафован на 150 тысяч фунтов и дисквалифицирован на 3,5 месяца.
Нападающий отстранен от любой профессиональной футбольной деятельности до лета 2020 года.
Ранее сообщалось, что футболист досрочно покинул "Трабзонспор".
Форвард дисквалифицирован из-за нарушения правил FA о ставках. По итогам расследования стало известно, что в 2018 году игрок попросил брата сделать ставку на свой возможный переход в "Севилью" и снабдил его инсайдерской информацией.
30-летний Старридж за всю карьеру играл в таких клубах как "Манчестер Сити", "Челси", "Болтон", "Ливерпуль" и "Вест Хэм".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18