Старридж дисквалифицирован на 3,5 месяца за нарушение правил о ставках

Экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Англии Дэниел Старридж оштрафован на 150 тысяч фунтов и дисквалифицирован на 3,5 месяца.

Нападающий отстранен от любой профессиональной футбольной деятельности до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что футболист досрочно покинул "Трабзонспор".

Форвард дисквалифицирован из-за нарушения правил FA о ставках. По итогам расследования стало известно, что в 2018 году игрок попросил брата сделать ставку на свой возможный переход в "Севилью" и снабдил его инсайдерской информацией.

30-летний Старридж за всю карьеру играл в таких клубах как "Манчестер Сити", "Челси", "Болтон", "Ливерпуль" и "Вест Хэм".

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