Старридж дисквалифицирован на полтора месяца
Бывший нападающий "Ливерпуля" Дэниел Старридж признан виновным в нарушении правил о ставках, сообщает The Guardian.
По сведениям издания, 29-летнего футболиста дисквалифицировали на шесть недель, а также оштрафовали на 83,5 тысячи евро.
Отмечается, что английский форвард передавал своему брату информацию о возможном трансфере в "Севилью", чтобы тот поставил на данное событие.
Напомним, что Старридж покинул "Ливерпуль" и сейчас является свободным агентом.
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