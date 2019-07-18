Старридж дисквалифицирован на полтора месяца

Бывший нападающий "Ливерпуля" Дэниел Старридж признан виновным в нарушении правил о ставках, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, 29-летнего футболиста дисквалифицировали на шесть недель, а также оштрафовали на 83,5 тысячи евро.

Отмечается, что английский форвард передавал своему брату информацию о возможном трансфере в "Севилью", чтобы тот поставил на данное событие.

Напомним, что Старридж покинул "Ливерпуль" и сейчас является свободным агентом.

Не пропустите: Старридж может оказаться в "Болонье". | http://soccernews.ru