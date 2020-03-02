Старридж досрочно покинул "Трабзонспор"
Форвард Дэниел Старридж покинул "Трабзонспор". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Футболист отказался от выплаты отступных за досрочный уход, поэтому на данный момент является свободным агентом.
Игроком "Трабзонспора" 30-летний Старридж стал летом 2019 года, заключив контракт на один сезон. За это время игрок провел 11 матчей в чемпионате Турции, забив 4 гола.
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"Реал" победил "Барселону" в домашнем матче Примеры впервые с октября 2014 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Трабзонспор
|23
|48
|2
|Галатасарай
|24
|48
|3
|Сивасспор
|24
|48
|4
|Истанбул ББ
|23
|46
|5
|Бешикташ
|24
|40
|6
|Аланьяспор
|24
|39
|7
|Фенербахче
|24
|39
|8
|Гёзтепе АС Измир
|22
|34
|9
|Газиантеп ББ
|23
|31
|10
|Денизлиспор
|24
|27
|11
|Генчлербирлиги
|24
|27
|12
|Антальяспор
|24
|26
|13
|Малатия Беледийеспор
|23
|24
|14
|Джайкур Ризеспор
|23
|24
|15
|Коньяспор
|24
|22
|16
|Касимпаса
|24
|20
|17
|Анкарагюджю
|24
|20
|18
|Кайсериспор
|23
|16