Старридж досрочно покинул "Трабзонспор"

Форвард Дэниел Старридж покинул "Трабзонспор". Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Футболист отказался от выплаты отступных за досрочный уход, поэтому на данный момент является свободным агентом.



Игроком "Трабзонспора" 30-летний Старридж стал летом 2019 года, заключив контракт на один сезон. За это время игрок провел 11 матчей в чемпионате Турции, забив 4 гола.

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