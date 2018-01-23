Старридж хочет стать игроком "Севильи"

Теги дэниел старриджливерпульсевилья

Старридж хочет стать игроком "Севильи"Форвард "Ливерпуля" Дэниел Старридж хочет стать игроком "Севильи".

По информации источника, 28-летний футболист надеется, что в Испании сможет вернуть свою лучшую форму.

Что касается "Севильи", то испанский клуб рассчитывает взять форварда в аренду до конца нынешнего сезона, но "Ливерпуль" настаивает на полноценном трансфере.

В нынешнем сезоне Старридж провёл 9 матчей в АПЛ, забив 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Читайте: "Севилья" опережает "Интер" в гонке за Старриджем | http://soccernews.ru

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