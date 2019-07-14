Старридж может оказаться в "Болонье"
Экс-игрок "Ливерпуля" Дэниел Старридж может перебраться в Италию.
По сведениям Sunday Express, футболиста может подписать "Болонья", однако Старриджу придется значительно понизить заработную плату. В прошлом сезоне "Болонья" финишировала в Серии А на десятом месте.
Ранее в конце июня у Старриджа истек срок соглашения с "Ливерпулем".
29-летний англичанин выступал за мерсисайдцев с 2013 года. В составе клуба он выиграл Лигу Чемпионов.
Читайте также: Старридж не заплатил обещанного вознаграждения за то, что ему вернули собаку. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Крылья Советов" сенсационно обыграли ЦСКА на старте РПЛ
-
1
Луис Адриано: "Отчего так в России березы шумят?
-
2
Неймар: "Я не супергерой"
-
"Реал" против новой Лиги Чемпионов и поддерживает изменения формата клубного чемпионата мира
-
3
Гендиректор "Сочи": "Пенальти в ворота "Спартака" был, а гол нам был забит с нарушением правил"
-
"Ростов" подверг публичной критике РПЛ
-
1
Старридж может оказаться в "Болонье"
-
Моуринью назвал фаворита Серии А
-
"Ювентус" попробует заполучить Икарди
-
У Неймара проблемы с испанской налоговой
-
Джанаев перейдет в "Сочи"
-
СМИ: Азар выбрал игровой номер в "Реале"
-
1
ЦСКА интересуется игроком "Ливерпуля"
-
Бекхэм хочет подписать в свой клуб молодого аргентинца
-
"Валенсия" и "Сельта" обменялись футболистами
-
"Ювентус" определился с суммой отступных, которая будет прописана в контракте де Лигта
-
Футболистку ударили кубком на турнире Неймара
-
"Манчестер Юнайтед" не отпустит Погба после 8 августа
-
ПСЖ хочет арендовать игрока "Челси"
-
"Арсенал" сделал предложение по Пепе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17