Старридж может оказаться в "Болонье"

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Старридж может оказаться в "Болонье"

Экс-игрок "Ливерпуля" Дэниел Старридж может перебраться в Италию.

По сведениям Sunday Express, футболиста может подписать "Болонья", однако Старриджу придется значительно понизить заработную плату. В прошлом сезоне "Болонья" финишировала в Серии А на десятом месте.

Ранее в конце июня у Старриджа истек срок соглашения с "Ливерпулем".

29-летний англичанин выступал за мерсисайдцев с 2013 года. В составе клуба он выиграл Лигу Чемпионов.

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