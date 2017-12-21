Старридж может остаться в "Ливерпуле"

Форвард "Ливерпуля" Дэниэл Старридж, возможно, останется в мерсисайдском клубе, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, главный тренер "красных" Юрген Клопп рассчитывает на 28-летнего футболиста и планирует предоставить ему больше игровой практики во второй части сезона.

Кроме того, учитывая вероятный уход в январе другого нападающего Дэнни Ингса наставник "Ливерпуля" намерен сохранить Старриджа, чтобы не столкнуться с дефицитом атакующих игроков.

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