Старридж может остаться в "Ливерпуле"

Теги ливерпульюрген клоппдэниел старридждэнни ингс

Старридж может остаться в "Ливерпуле"

Форвард "Ливерпуля" Дэниэл Старридж, возможно, останется в мерсисайдском клубе, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, главный тренер "красных" Юрген Клопп рассчитывает на 28-летнего футболиста и планирует предоставить ему больше игровой практики во второй части сезона.

Кроме того, учитывая вероятный уход в январе другого нападающего Дэнни Ингса наставник "Ливерпуля" намерен сохранить Старриджа, чтобы не столкнуться с дефицитом атакующих игроков. 

Не пропустите: Тома Лемар хочет перейти в "Ливерпуль". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов