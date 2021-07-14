Старридж может перейти в испанский клуб

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Старридж может перейти в испанский клуб

Фото: инстаграм Даниэля Старриджа/Автор неизвестен
Известный английский нападающий Даниэль Старридж проведет сбор с "Мальоркой", сообщается на официальном сайте испанского клуба.

С 14 июля форвард будет тренироваться в составе "островитян". Если Старридж сумеет произвести хорошее впечатление на тренерский штаб "Мальорки", то ему будет предложен контракт.

31-летний Старридж не играл с марта 2020 года, так как был признан виновным в нарушении ставочного кодекса FA. Ранее он выступал за "Манчестер Сити", "Челси", "Болтон", "Ливерпуль", "Вест Бромвич" и "Трабзонспор". За сборную Англии сыграл 26 матчей и забил восемь мячей.

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