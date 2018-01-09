Старридж может покинуть "Ливерпуль"

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Старридж может покинуть "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп готов отпустить в аренду форварда Дэниэла Старриджа, сообщает ESPN.

По сведениям издания, 28-летний футболист, которым интересуются "Саутгемптон" и "Вест Хэм", не входит в планы наставника "красных".

При этом "Ливерпуль" намерен сохранить другого нападающего Дэнни Ингса, чтобы не была утрачена вариативность в атаке.

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