Старридж может продолжить карьеру в Ла Лиге

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Старридж может продолжить карьеру в Ла ЛигеФорвард английского "Ливерпуля" Даниэль Старридж может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге, информирует Estadio Deportivo.

По сведениям источника, услугами 28-летнего нападающего "красных" заинтересовался севильский "Бетис", однако серьезным препятствием на пути переезда футболиста в стан "бело-зеленых" могут стать его солидные финансовые запросы по зарплате.

В нынешнем сезоне Старридж забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 13 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, "Ливерпуль" готовит конкретное предложение по Обамеянгу. | soccernews.ru

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