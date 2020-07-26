Старридж может продолжить карьеру в Серии А

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Старридж может продолжить карьеру в Серии А

Экс-игрок сборной Англии Дэниел Старридж может перейти в итальянский клуб, сообщает Daily Mail.

По данным источника, в 30-летнем игроки заинтересован "Беневенто", который в следующем сезоне будет выступать в Серии А.

В данный момент 30-летний Старридж является свободным агентом. Ранее он выступал за "Манчестер Сити", "Челси", "Болтон", "Ливерпуль", "Вест Бромвич" и "Трабзонспор". За сборную Англии сыграл 26 матчей и забил восемь голов.

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