Старридж нашёл новый клуб после 1,5-годичной паузы в карьере
Фото инстаграм Дэниела Старриджа
Известный английский футболист Дэниел Старридж продолжит карьеру за пределами Европы.
32-летний нападающий заключил контракт до конца текущего сезона с австралийским "Перт Глори".
Бывший форвард "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Челси" вернулся в футбол после перерыва, который длился 1,5 года.
Старридж в марте 2020 года покинул "Трабзонспор" после скандала с дисквалификацией за ставки и с тех пор оставался без команды.
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