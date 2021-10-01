Старридж нашёл новый клуб после 1,5-годичной паузы в карьере

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Старридж нашёл новый клуб после 1,5-годичной паузы в карьере

Фото инстаграм Дэниела Старриджа

Известный английский футболист Дэниел Старридж продолжит карьеру за пределами Европы.

32-летний нападающий заключил контракт до конца текущего сезона с австралийским "Перт Глори".

Бывший форвард "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Челси" вернулся в футбол после перерыва, который длился 1,5 года.

Старридж в марте 2020 года покинул "Трабзонспор" после скандала с дисквалификацией за ставки и с тех пор оставался без команды.

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