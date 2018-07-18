Старридж не хочет покидать "Ливерпуль"

Нападающий "Ливерпуля" Дэниел Старридж хочет доказать наставнику команды Юргену Клоппу свою профпригодность.

Отметим, что вторую часть прошлого сезона форвард играл в "Вест Бромвиче", но не забил за клуб ни одного мяча.

"Я вижу себя в "Ливерпуле" и надеюсь, что буду частью команды каждую неделю. Подготовка к предстоящему сезону проходит неплохо, поэтому мне нужно сконцентрироваться на работе и набирать форму. Я с нетерпением ожидаю предстоящий сезон и рад сюда вернуться", - сказал англичанин.

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