Старридж не хочет покидать "Ливерпуль"

Теги дэниел старриджливерпуль

Старридж не хочет покидать "Ливерпуль"Нападающий "Ливерпуля" Дэниел Старридж хочет доказать наставнику команды Юргену Клоппу свою профпригодность.

Отметим, что вторую часть прошлого сезона форвард играл в "Вест Бромвиче", но не забил за клуб ни одного мяча.

"Я вижу себя в "Ливерпуле" и надеюсь, что буду частью команды каждую неделю. Подготовка к предстоящему сезону проходит неплохо, поэтому мне нужно сконцентрироваться на работе и набирать форму. Я с нетерпением ожидаю предстоящий сезон и рад сюда вернуться", - сказал англичанин.

Читайте: "Ливерпуль" повесил ценник на Старриджа  | http://soccernews.ru

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