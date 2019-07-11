Старридж не заплатил обещанного вознаграждения за то, что ему вернули собаку

Теги дэниел старридж

Старридж не заплатил обещанного вознаграждения за то, что ему вернули собаку

Американский рэпер Killa Fame заявил, что бывший нападающий "Ливерпуля" Даниел Старридж не заплатил ему за возвращение собаки.

"Я нашел собаку Старриджа. Он сказал, что заплатит за это 30 тысяч евро, но это оказалась ложь. Мы с племянником не получили награду. Так поступать нечестно. Ну нужно предлагать награду, если не собираешься платить", - написал музыкант в своем Twitter.

29-летний Старридж выступал за "Ливерпуль" с 2013 по 2019 годы. Несколько недель назад он покинул клуб по истечению срока контракта. Ранее он также играл за "Манчестер Сити", "Челси", "Болтон" и "Вест Бромвич".

Не пропустите: Старридж обратился с письмом к "Ливерпулю" и болельщикам клуба. | http://soccernews.ru
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