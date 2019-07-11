Старридж не заплатил обещанного вознаграждения за то, что ему вернули собаку
Американский рэпер Killa Fame заявил, что бывший нападающий "Ливерпуля" Даниел Старридж не заплатил ему за возвращение собаки.
"Я нашел собаку Старриджа. Он сказал, что заплатит за это 30 тысяч евро, но это оказалась ложь. Мы с племянником не получили награду. Так поступать нечестно. Ну нужно предлагать награду, если не собираешься платить", - написал музыкант в своем Twitter.
29-летний Старридж выступал за "Ливерпуль" с 2013 по 2019 годы. Несколько недель назад он покинул клуб по истечению срока контракта. Ранее он также играл за "Манчестер Сити", "Челси", "Болтон" и "Вест Бромвич".
Не пропустите: Старридж обратился с письмом к "Ливерпулю" и болельщикам клуба. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16