Старридж обратился с письмом к "Ливерпулю" и болельщикам клуба

Теги дэниел старриджливерпуль

Старридж обратился с письмом к "Ливерпулю" и болельщикам клуба

Нападающий Дэниел Старридж написал прощальное письмо, посвященное "Ливерпулю".

Напомним, ранее мерсисайдский клуб сообщил о том, что Старридж и Альберто Морено покидают команду.

"Это было невероятное путешествие в чудесном клубе. На протяжении 7 сезонов мы были вместе, переживали взлеты и падения. Но пришло время расстаться.

Я хочу сказать болельщикам, что люблю каждого из вас Вы меня принимали с распростёртыми объятиями. Моя танец на "Энфилде" стал очень популярным. Никогда не забуду, когда впервые исполнил его перед фанатами.

Спасибо всему персоналу клуба. Все вы легенды. Желаю вам всего наилучшего в будущем и дальнейших успехов. Спасибо за воспоминания. С любовью, Дэниел", - написал футболист.

 Старридж выступал за "Ливерпуль" на протяжении 6 лет.  Всего за мерсисайдцев он сыграл 160 поединков и забил 67 мячей.

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