Старридж обратился с письмом к "Ливерпулю" и болельщикам клуба
Нападающий Дэниел Старридж написал прощальное письмо, посвященное "Ливерпулю".
Напомним, ранее мерсисайдский клуб сообщил о том, что Старридж и Альберто Морено покидают команду.
"Это было невероятное путешествие в чудесном клубе. На протяжении 7 сезонов мы были вместе, переживали взлеты и падения. Но пришло время расстаться.
Я хочу сказать болельщикам, что люблю каждого из вас Вы меня принимали с распростёртыми объятиями. Моя танец на "Энфилде" стал очень популярным. Никогда не забуду, когда впервые исполнил его перед фанатами.
Спасибо всему персоналу клуба. Все вы легенды. Желаю вам всего наилучшего в будущем и дальнейших успехов. Спасибо за воспоминания. С любовью, Дэниел", - написал футболист.
Старридж выступал за "Ливерпуль" на протяжении 6 лет. Всего за мерсисайдцев он сыграл 160 поединков и забил 67 мячей.
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|Команда
|М
|О
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|38
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|2
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|38
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|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
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|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16