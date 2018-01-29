Старридж определился с новым клубом

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Старридж определился с новым клубом

Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж определился с новым клубом, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 28-летний футболист по семейным причинам сделал выбор в пользу "Вест Бромвича".

Старридж присоединится к "дроздам" на правах аренды. Ожидается, что официально о сделке объявят во вторник.

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