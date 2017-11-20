Старридж покинет "Ливерпуль" зимой

Теги дэниел старриджливерпуль

Старридж покинет "Ливерпуль" зимойНападающий "Ливерпуля" Дэниел Старридж может покинуть команду во время зимнего трансферного окна.

Источник сообщает, что форвард недоволен малым количеством игрового времени и хочет сменить клуб.

Сам Старридж надеется, что руководство клуба не будет просить за него космическую сумму, которая может отпугнуть потенциальных покупателей.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Дэниел Старридж сыграл в восьми матчах.

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