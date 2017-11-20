Старридж покинет "Ливерпуль" зимой

Нападающий "Ливерпуля" Дэниел Старридж может покинуть команду во время зимнего трансферного окна.

Источник сообщает, что форвард недоволен малым количеством игрового времени и хочет сменить клуб.

Сам Старридж надеется, что руководство клуба не будет просить за него космическую сумму, которая может отпугнуть потенциальных покупателей.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Дэниел Старридж сыграл в восьми матчах.

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