Старридж получил очередную травму

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Старридж получил очередную травму

Нападающий "Вест Бромвича" Дэниэл Старридж выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностировано повреждение бедра. Сроки восстановления игрока составят около 10 дней.

28-летний Старридж перешел в "Вест Бромвич" в январе из "Ливерпуля" на правах аренды, но отыграл за новый клуб всего 78 минут.

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