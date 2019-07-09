Старридж попросил вернуть украденную у него собаку за любые деньги
Бывший нападающий "Ливерпуля" Дэниел Старридж заявил, что его дом ограбили и украли у него собаку.
"Кто-то залез в мой дом в Лос-Анджелесе и украл мою собаку. Я готов заплатить любые деньги, если кто-то что-то знает об этом. Я хочу знать, зачем кто-то забрал мою собаку, а также сумки с верхнего этажа. Как можно залезть в чей-то дом в Лос-Анджелесе и украть собаку? Вы ненормальные?
Кто-нибудь, пожалуйста, найдите мою собаку. Я заплачу любые деньги", - сказал Старридж в видеообращении в своем Instagram.
29-летний Старридж выступал за "Ливерпуль" с 2013 по 2019 годы. Несколько недель назад он покинул клуб по истечению срока контракта. Ранее он также играл за "Манчестер Сити", "Челси", "Болтон" и "Вест Бромвич".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16