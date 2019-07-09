Старридж попросил вернуть украденную у него собаку за любые деньги

Бывший нападающий "Ливерпуля" Дэниел Старридж заявил, что его дом ограбили и украли у него собаку.

"Кто-то залез в мой дом в Лос-Анджелесе и украл мою собаку. Я готов заплатить любые деньги, если кто-то что-то знает об этом. Я хочу знать, зачем кто-то забрал мою собаку, а также сумки с верхнего этажа. Как можно залезть в чей-то дом в Лос-Анджелесе и украть собаку? Вы ненормальные?

Кто-нибудь, пожалуйста, найдите мою собаку. Я заплачу любые деньги", - сказал Старридж в видеообращении в своем Instagram.

29-летний Старридж выступал за "Ливерпуль" с 2013 по 2019 годы. Несколько недель назад он покинул клуб по истечению срока контракта. Ранее он также играл за "Манчестер Сити", "Челси", "Болтон" и "Вест Бромвич".

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