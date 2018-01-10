Старридж предложил свои услуги "Интеру"

Теги дэниел старриджинтер миланливерпуль

Старридж предложил свои услуги "Интеру"Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж согласен на переход в миланский "Интер".

Как сообщает Football Italia, 28-летний форвард уже предложил свои услуги нерадзурри.

Старридж согласился подписать с "Интером" арендное соглашение, рассчитанное до конца сезона.

Источник сообщает, что футболист боится потерять место в составе сборной Англии и пропустить чемпионат мира 2018 года. Таким образом, в Италии форвард надеется получить стабильную игровую практику.

В нынешнем сезоне Старридж сыграл лишь в девяти матчах АПЛ, в которых забил два гола и отметился результативной передачей.

Читайте: Старридж может покинуть "Ливерпуль"  | http://soccernews.ru

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