Старридж предложил свои услуги "Интеру"

Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж согласен на переход в миланский "Интер".

Как сообщает Football Italia, 28-летний форвард уже предложил свои услуги нерадзурри.

Старридж согласился подписать с "Интером" арендное соглашение, рассчитанное до конца сезона.

Источник сообщает, что футболист боится потерять место в составе сборной Англии и пропустить чемпионат мира 2018 года. Таким образом, в Италии форвард надеется получить стабильную игровую практику.

В нынешнем сезоне Старридж сыграл лишь в девяти матчах АПЛ, в которых забил два гола и отметился результативной передачей.

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