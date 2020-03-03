Старридж прокомментировал свое отстранение от футбола

Английский нападающий Даниэль Старридж прокомментировал свою дисквалификацию на 3,5 месяца из-за нарушения правил FA о ставках.

"Это очень обидно. Я очень расстроился, когда узнал о дисквалификации. Это разрушительное решение, оно полностью потрясло меня. Мой сезон закончен", - приводит слова Старриджа Goal.

Ранее сообщалось, что в 2018 году игрок попросил брата сделать ставку на свой возможный переход в "Севилью" и снабдил его инсайдерской информацией.

В данный момент 30-летний Старридж является свободным агентом. Ранее он выступал за "Манчестер Сити", "Челси", "Болтон", "Ливерпуль", "Вест Бромвич" и "Трабзонспор". За сборную Англии сыграл 26 матчей и забил восемь голов.

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