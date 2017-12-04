Старридж сменит клуб уже этой зимой

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп принял решение отпустить нападающего Дэниеля Старриджа в другой клуб.

Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно, сообщает Goal.

Сам футболист уже не раз говорил, что недоволен своим положением в команде и хочет получать больше игрового времени.

В этом сезоне он провел девять матчей в чемпионате, забив два мяча и сделав результативную передачу.

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