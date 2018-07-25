Старридж в восторге от новичка "Ливерпуля"

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Старридж в восторге от новичка "Ливерпуля"
Нападющий "Ливерпуля" Дэниел Старридж восторженно отозвался о новичке команды гвинейском полузащитнике Наби Кейта.

"Мне нравится этот парень! Уровень его очень удивил меня. Неожидал, что он насколько он хорош. Впрочем, я слышал о нем много хорошего, так как я редко смотрю немецкий футбол. Наби очень классный хавбек. Он отлично контролирует мяч, раздает передачи и владеет дриблингом. В придачу к этому Кейта очень быстр и силен. Я с нетерпением жду его игр за "Ливерпуль" в Премьер-лиге и Лиге Чемпионов. Мы много общаемся, хотя мой французский ужасен, а он неплохо говорит на английском. Мы с ним много смеемся, он хороший парень", - цитирует официальный сайт клуба.

Напомним, что 23-летний Кейта перешел в "Ливерпуль" этим летом из "РБ Лейпциг" за 60 миллионов евро и подписал с клубом контракт до лета 2023 года.

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