Старридж восстановился от травмы

Форвард "Ливерпуля" Даниел Старридж вернулся к занятиям в общей группе, сообщает Liverpool Echo.

По информации ресурса, игрок восстановился от травмы бедра, которую он получил во время предсезонной подготовки.

Старридж сможет помочь команде в ближайшем матче против "Кристал Пэласа", который состоится 19 августа.

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