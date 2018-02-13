Старридж выбыл из строя

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Старридж выбыл из строя

Форвард "Вест Бромвича" Дэниэл Старридж получил мышечную травму в матче 27-го тура АПЛ против "Челси", сообщает BBC.

28-летний футболист из-за повреждения покинул поле уже на 4-й минуте встречи. Сроки восстановления нападающего станут известны после прохождения медобследования.

Напомним, что права на Старриджа принадлежат "Ливерпулю", а за "Вест Бромвич" он выступает на правах аренды - сыграл три матча.

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