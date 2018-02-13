Старридж выбыл из строя
Форвард "Вест Бромвича" Дэниэл Старридж получил мышечную травму в матче 27-го тура АПЛ против "Челси", сообщает BBC.
28-летний футболист из-за повреждения покинул поле уже на 4-й минуте встречи. Сроки восстановления нападающего станут известны после прохождения медобследования.
Напомним, что права на Старриджа принадлежат "Ливерпулю", а за "Вест Бромвич" он выступает на правах аренды - сыграл три матча.
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|Команда
|М
|О
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|27
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|27
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|Тоттенхэм
|27
|52
|5
|Челси
|26
|50
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|27
|36
|8
|Лестер Сити
|27
|35
|9
|Эвертон
|27
|34
|10
|Борнмут
|27
|31
|11
|Уотфорд
|27
|30
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|15
|Кристал Пэлас
|27
|27
|16
|Суонси Сити
|27
|27
|17
|Хаддерсфилд Таун
|27
|27
|18
|Саутгемптон
|27
|26
|19
|Сток Сити
|27
|25
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20