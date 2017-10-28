Старридж забил 100-й гол в карьере

Нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж поразил ворота "Хаддерсфилда" в матче десятого тура АПЛ.

Как сообщает Squawka, этот гол стал для 28-летнего англичанина сотым в карьере. Для покорения этой отметки ему понадобилось 270 матчей.

Старридж забил 62 гола в составе "Ливерпуля", 24 - в "Челси", 8 - в "Болтоне" и 6 - в "Манчестер Сити".

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