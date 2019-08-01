Старриджа зовут в Турцию
Английский форвард Дэниел Старридж получил предложение из Турции.
Как сообщает Sky Sports, в подписании 29-летнего футболиста заинтересован "Трабзонспор". Напомним, что в настоящее время Старридж является свободным агентом.
Последним клубом Старриджа был "Ливерпуль", за который он выступал с 2013 по 2019 год. В составе мерсисайдцев он провел 160 игр и забил 67 голов.
Футболист также известен по своим выступлениям за "Манчестер Сити" и "Челси".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|69
|2
|Истанбул ББ
|34
|67
|3
|Бешикташ
|34
|65
|4
|Трабзонспор
|34
|63
|5
|Малатия Беледийеспор
|34
|47
|6
|Фенербахче
|34
|46
|7
|Антальяспор
|34
|45
|8
|Коньяспор
|34
|44
|9
|Аланьяспор
|34
|44
|10
|Кайсериспор
|34
|41
|11
|Джайкур Ризеспор
|34
|41
|12
|Сивасспор
|34
|41
|13
|Анкарагюджю
|34
|40
|14
|Касимпаса
|34
|39
|15
|Гёзтепе АС Измир
|34
|38
|16
|Бурсаспор
|34
|37
|17
|BB Erzurumspor
|34
|35
|18
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|27