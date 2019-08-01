Старриджа зовут в Турцию

Английский форвард Дэниел Старридж получил предложение из Турции.

Как сообщает Sky Sports, в подписании 29-летнего футболиста заинтересован "Трабзонспор". Напомним, что в настоящее время Старридж является свободным агентом.

Последним клубом Старриджа был "Ливерпуль", за который он выступал с 2013 по 2019 год. В составе мерсисайдцев он провел 160 игр и забил 67 голов.

Футболист также известен по своим выступлениям за "Манчестер Сити" и "Челси".

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