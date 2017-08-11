Старший брат Погба остался без клуба

Теги спарта роттердам

Старший брат Погба остался без клубаРоттердамская "Спарта" расторгла соглашение с нападающим Матиасом Погба.

Как сообщает источник, в данный момент 26-летний гвинеец ведет поиски нового клуба.

За голландский клуб старший брат Поля Погба выступал с августа прошлого года. В 16-ти матчах он забил четыре гола.

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