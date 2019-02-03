Старший брат Погба стал игроком "Атланты"

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Старший брат Погба стал игроком "Атланты"Старший брат Поля Погба Флорентин стал игроком "Атланты". Об этом сообщает L'Equipe. 

Игрок подписал контракт сроком на 2 года. Для завершения сделки американский клуб ждёт документов от турецкого "Генчлербирлиги", за который раньше играл футболист.

Погба начал карьеру в 2011 году в клубе "Седан". Игрок также выступает за сборную Гвинеи. 

Ранее сообщалось, что защитник проходил просмотр в "Эльче", однако клуб не стал заключать с ним контракт.

Не пропустите: "Ювентус" поборется за Погба| http://soccernews.ru

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