Старший сын Месси забил свой первый гол за детскую команду "Барселоны"

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Старший сын Месси забил свой первый гол за детскую команду "Барселоны"

Сын капитана "Барселоны" Лионеля Месси Тьяго забил свой первый гол за детскую команду сине-гранатовых.

7-летний футболист вышел один на один с голкипером соперников и поразил ворота с правой ноги. 

Напомним, Месси и его жена Антонелла воспитывают трех сыновей: Тьяго, Матео и Чиро.

32-летний футболист в этом сезоне участвовал в 20 матчах, отметившись 16 голами и 9 ассистами.

А еще: Transfermarkt снизил стоимость Месси на 20 миллионов евро| http://soccernews.ru
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