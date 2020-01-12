Старший сын Месси забил свой первый гол за детскую команду "Барселоны"
Сын капитана "Барселоны" Лионеля Месси Тьяго забил свой первый гол за детскую команду сине-гранатовых.
7-летний футболист вышел один на один с голкипером соперников и поразил ворота с правой ноги.
Напомним, Месси и его жена Антонелла воспитывают трех сыновей: Тьяго, Матео и Чиро.
32-летний футболист в этом сезоне участвовал в 20 матчах, отметившись 16 голами и 9 ассистами.
А еще: Transfermarkt снизил стоимость Месси на 20 миллионов евро| http://soccernews.ru
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