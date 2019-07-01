Старший сын Зидана остался без клуба
Полузащитник Энцо Зидан покинул "Лозанну", сообщает официальный сайт клуба.
Стороны договорились о расторжении контракта. Таким образом, 24-летний футболист получил статус свободного агента.
Энцо Зидан является старшим сыном главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.
Французский хавбек выступает за "Лозанну" с января 2018 года, сыграл 16 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Сдавался в аренду "Райо Махадаонде".
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