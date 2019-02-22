Старший тренер "Краснодара" ярко высказался о сопернике в 1/8 Лиги Европы

Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, что думает о матче 1/8 Лиги Европы с "Валенсией".

Тренер отметил, что в клубе все очень рады тому, что им достался такое соперник.

"Валенсия" - клуб с большой историей, в его составе есть ряд игроков серьёзного европейского уровня. Он показывает хорошие результаты как в Лиге Европы, так и Кубке Испании, где дошёл до полуфинала и сражается за выход в финал. Мы рады этому жребию, потому что только встречаясь с соперниками такого уровня можем расти, прибавлять в мастерстве как индивидуально, так и как команда в целом", - сказал Мусаев.

Первый матч "Краснодар" - "Валенсия" состоится в Испании 7 марта. Ответная встреча пройдет в России 14 марта.

15 марта пройдет жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. Финальный матч еврокубка состоится 29 мая в Баку.

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