Старт "Интер Майами" Бекхэма может быть отложен из-за исков
Старт клуба Дэвида Бекхэма "Интер Майами" в MLS может быть отложен из-за исков на игрока и его партнёров.
Первый иск связан с тем, что Бекхэм и его партнёры хотят использовать 64 гектара городской земли для постройки футбольного комплекса, хотя ранее цифра была - 53 га.
Второй иск касается того, что личности партнеров должны быть раскрыты.
Если "Интеру" не удастся разобраться со всем проблемами в ближайшее время, старт его клуба в MLS, запланированный на следующий сезон, может быть отложен на год.
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