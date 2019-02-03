Старт "Интер Майами" Бекхэма может быть отложен из-за исков

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Старт "Интер Майами" Бекхэма может быть отложен из-за исков

Старт клуба Дэвида Бекхэма "Интер Майами" в MLS может быть отложен из-за исков на игрока и его партнёров.

Первый иск связан с тем, что  Бекхэм и его партнёры хотят использовать 64 гектара городской земли для постройки футбольного комплекса, хотя ранее цифра была - 53 га.  

Второй иск касается того, что личности партнеров должны быть раскрыты. 

Если "Интеру" не удастся разобраться со всем проблемами в ближайшее время, старт его клуба в MLS, запланированный на следующий сезон, может быть отложен на год.

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