Старт календарного года в Италии: "Наполи" и "Аталанта" поспорят за путевку в полуфинал Кубка

"Наполи" – "Аталанта"

Стадион: "Сан-Паоло" (Неаполь, Италия)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Пьеро Джакомелли (Триест)

В Италии продолжаются баталии в рамках четвертьфинальной серии Кубка страны. В третьем матче раунда, в борьбе за одну из путевок в 1/2 финала, сойдутся "Наполи" и "Аталанта". Встреча пройдет в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло". Для нынешнего лидера Серии А команда из Бергамо – неудобный соперник. Тем интереснее должно пройти противостояние.

"Наполи" очень силен в родных стенах и крайне редко проигрывает перед своими болельщиками. Например, с начала текущего сезона "Партенопейцы" выиграли 10 из 14 матчей на домашней арене, потерпев лишь два поражения и еще дважды сыграв вничью. Примечательно, что в половине поединков "голубые" забивали минимум три гола. В то же время в семи встречах им удавалось оставить собственные ворота в неприкосновенности. Неаполитанцы сейчас лидируют в Серии А, набрав в общей сумме 45 очков. Команда сделала серьезное заявление на чемпионство Италии, которое, кстати, "Наполи" выигрывал только дважды: один раз в 1987, второй в 1990 году.

Что касается результатов "Наполи" в Кубке Италии, то в прошлом сезоне команда Маурицио Сарри дошла до полуфинала турнира, уступив по сумме двух встреч "Ювентусу" (после гостевого поражения со счетом 1:3, дома неаполитанцы выиграли 3:2). А в этом сезоне, благодаря голу Лоренцо Инсинье, "Партенопейцы" стартовали с победы над "Удинезе" с минимальным счетом 1:0. Кстати, неаполитанцы выиграли четыре предыдущих домашних матча в национальном Кубке.

"Аталанта" в канун предстоящего матча может похвастать четырехматчевой гостевой беспроигрышной серией, в рамках которой одержала три победы и ни разу не пропускала больше одного мяча за игру. Интересно, что перед этим "богиня" не выиграла ни одного из восьми гостевых матчей сезона, по четыре раза проиграв и сыграв вничью. В то же время стоит сказать, что за 12 выездных поединков этого футбольного года подопечные Джан Пьеро Гасперини лишь раз не забили ни одного гола.

В Кубке Италии в прошлом сезоне "Аталанта" проиграла уже в 1/8 финала – на выезде "Ювентусу" со счетом 2:3. А в этом сезоне стартовала с победы над "Сассуоло" со счетом 2:1. Команда из Бергамо проиграла пять последних гостевых матчей Кубка страны, пропуская каждый раз по три мяча. А выиграла "богиня" всего один из девяти предыдущих поединков на чужом поле в этом турнире.

Интересные факты противостояния "Наполи" и "Аталанты":

В прошлом сезоне "Наполи" проиграл "Аталанте" оба матча в Серии А

Победная серия "Партенопейцев" составляет 4 игры

"Богиня" не проигрывает в гостях с 19 ноября прошлого года

Последняя встреча команд состоялась 28 августа 2017 года в Неаполе и завершилась победой "Наполи" со счетом 3:1

Ориентировочные составы на игру:

"Наполи": Рейна – Хюсай, Альбиоль, Кирикеш, Руй, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Инсинье, Зилиньски.

"Аталанта": Бериша – Рафаэл, Масьелло, Кристанте, Фройлер, де Рон, Хатебур, Спинаццола, Иличич, Гомес, Петанья.

Прогноз на матч "Наполи" – "Аталанта":

"Наполи" отлично играет на своем поле. Команда Маурицио Сарри настроена в текущем сезоне сделать национальный дубль, а для этого, необходимо побеждать в предстоящей игре "Аталанту". Бергамаски хороши в матчах против середняков и аутсайдеров, но с топ-клубами у подопечных Гасперини время от времени возникают проблемы, особенно это касается выездных матчей.

Букмекеры ожидаемо верят в хозяев поля. На победу неаполитанцев коэффициент составляет 1.55 баллов, в то время как на успех "Аталанты" – 6.10 баллов. Ничейный исход оценивается в 4.55 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru