Старт "Милана" в текущем розыгрыше Серии А - худший за 81 год

"Милан" показал худший за 81 год старт в чемпионате Италии, сообщает Opta.

"Россонери" проиграли четыре из шести матчей в первых турах Серии А. Поражения им нанесли "Фиорентина", "Торино", "Интер" и "Удинезе".

В последний раз "Милан" так плохо начинал сезон в Кальчо в кампании 1938/39.

Команда набрала 6 очков в 6 турах Серии А и занимает 12-е место в турнирной таблице.

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