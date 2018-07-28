Старт на Лазурном берегу: "Челси" и "Интер" сыграют на Международном кубке чемпионов

"Челси" – "Интер"

Стадион: "Альянц Ривьера" (Ницца, Франция)

Начало матча: 21:00

Арбитр: Николя Рейнвилл (Франция)

Вот уже неделя, как проходят матчи Международного кубка чемпионов, а некоторые команды еще до сих пор не стартовали. Два пробела вечером в субботу ликвидируют лондонский "Челси" и миланский "Интер". Стартовый поединок на турнире команды сыграют на Лазурном берегу. Два последующих поединка в МКЧ и лондонцы, и миланцы проведут уже в августе, и также на полях Европы.

Поединок интересен с той точки зрения, что обе команды на данный момент возглавляют итальянские наставники. Собственно, в случае с "Интером" это не удивительно. Иностранные специалисты, как правило, больше чем на два года не задерживались в штабе "нерадзурри". Не в диковинку итальянский тренер на мостике и для "аристократов". За 20 последних лет Маурицио Сарри уже пятый наставник у лондонцев, родом с Апеннинского полуострова.

Громких приобретений "Челси" под руководством Сарри еще не делал. Да и вообще ситуация у лондонского клуба перед матчем с "Интером" выглядит не особо привлекательно. Будущее команды не предопределено, а команду могут покинуть главные звезды: Эден Азар, Тибо Куртуа и Виллиан. В связи с участием этих игроков в плей-офф чемпионата мира их в любом случае на поле ожидать не стоит. Также как и Н’Голо Канте, Оливье Жиру и Гари Кэйхилла.

Лондонцы провели всего один матч в межсезонье, который завершился победой 1:0. Что интересно, соперником "Челси" был скромный австралийский клуб "Перт Глори". У Сарри непростая задача: мотивацию на сезон команда будет искать в Лиге Европы и внутреннем чемпионате. К тому же Маурицио постарается привить команде тотальный футбол с акцентом на атаку. Для его внедрения потребуется как минимум месяц времени. Так что матчи МКЧ будут отличной репетицией для наигрывания новой тактики.

Пробившись в Лигу Чемпионов, "Интер" получил дополнительную мотивацию к развитию. Все-таки вложены деньги в клуб были не зря, "нерадзурри" добились чего хотели. В связи с этим миланцы начали интенсивную подготовку к сезону, сыграв уже четыре товарищеских матча. За это время "Интер" успел разгромить "Лугано" со счетом 3:0, сыграть вничью с "Зенитом" (0:0) и "Шеффилд Юнайтед" (1:1), а также проиграть "Сьону" – 0:2. Для "нерадзурри" поединок с "Челси" станет первым в этом розыгрыше Международного кубка чемпионов, хотя в целом "Интер" принимает участие в турнире в шестой раз. Напомним, что в прошлом году "черно-синие" выиграли все три встречи в рамках этого соревнования.

Интересные факты противостояния "Челси" и "Интера":

Две последние встречи между этими командами состоялись как раз в рамках данного турнира. В 2014 году выиграл "Челси" (2:0), но в прошлогоднем турнире победа досталась "Интеру" (2:1).

"Интер" к этому моменту провел четыре контрольных встречи, в то время как "Челси" только одну

На официальном уровне команды встречались на стадии 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов 2009/10. В обоих матчах победу отпраздновал "Интер" (1:0 и 2:1)

"Челси" проиграл три из пяти предыдущих встреч в рамках Международного кубка чемпионов

Ориентировочные составы на игру:

"Челси": Булка – Давид Луис, Дзаппакоста, Алонсо, Жоржиньо, Ампаду, Хадсон-Одои, Педро, Баркли, Фабрегас, Мората.

"Интер": Ханданович – Раноккия, Д’Амброзио, Шкриньяр, де Врей, Кандрева, Асамоа, Гальярдини, Эммерс, Мартинес, Икарди.

Прогноз на матч "Челси" – "Интер":

Если взглянуть на общую ситуацию вокруг "Челси", то она выглядит нестабильной. Команду могут покинуть ключевые игроки, она не будет участвовать в Лиге Чемпионов, до сих пор не сделаны какие-то громкие приобретения. "Интер", наоборот, на подъеме. Лучано Спаллетти даже сумел переманить Раджу Наинггголана из "Ромы". Учитывая все это, а также более серьезное отношение итальянцев к турниру, предлагаем поставить на них.

Букмекеры же видят фаворитом лондонцев, предлагая на их победу ставку со средним коэффициентом 2.40 баллов, в то время как на успех "Интера" ставка принимается на уровне 3.00 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 3.50 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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