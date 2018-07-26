Старт нового российского сезона: ЦСКА и "Локомотив" скрестят мечи в матче за Суперкубок
"Локомотив" – ЦСКА
Стадион: "Нижний Новгород"
Начало матча: 21:30
Главный арбитр: Владислав Безбородов
С места в карьер: новый сезон РФПЛ начнется уже завтра. Матчи за суперкубок обычно относятся к второстепенным, да и сам трофей ценится намного меньше, чем кубок или чемпионат страны. Однако это не означает, что встреча ЦСКА и "Локомотива", которая состоится в Нижнем Новгороде, будет скучной и неинтересной. Совсем нет! Намного больше шансов на то, что она будет непредсказуемой. И на то есть причины.
Начать рассказ стоит с того, что серебряного призера прошлого чемпионата России в лице ЦСКА вообще не должно было быть в этом матче. Вместо нее на поле стадиона в Нижнем Новгороде должен был выходить "Тосно", который успел за 5 лет дойти до Прем’ер Лиги, выиграть Кубок России, вылететь, да еще и ликвидироваться. Так что участие армейцев в этом матче было изначально не запланировано. Именно "Тосно" должно было сыграть этот матч, а заодно стать единственной командой из ФНЛ, которая когда-либо принимала участие в формальном "матче-открытии" нового сезона.
Серьезно удивить должен ЦСКА, да вот пока что непонятно в какую сторону. Состав московских армейцев существенно обновился. Стоит сказать, что это случилось впервые за многие-многие годы. Молодой специалист Виктор Гончаренко не сможет рассчитывать на таких опытных исполнителей, как братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, Георги Миланов, Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Ахмед Муса. Кроме того, в "Монако" ушел лучший молодой исполнитель армейцев Александр Головин.
С приобретениями дела пока идут не столь успешно. Состав ЦСКА пополнили центральный защитник Хёрдур Магнуссон, словенский "ноунейм" Яка Бийол и бразилец Родриго Бекао, которого уже сравнивают с Тьяго Силвой и путают с Бетао, который удачно защищал цвета киевского "Динамо" на стыке прошлого десятилетия. Ситуация не такая плачевная, если добавить сюда тот факт, что форвард "Халл Сити" Абель Эрнандес уже на пути к Москве, а бразильцы Вендел (которого страстно обожают фанаты футбольной серии FIFA за его сумасшедший потенциал), Линкольн Дос Сантос и Габриэл уже потихоньку садятся на чемоданы. Но это дела трансферной политики, которая может тянуться до осени. Матч за суперкубок уже завтра (а для некоторых - сегодня), так что все эти слухи – лишь лирические отступление и попытки отодвинуть взгляд от того факта, что ЦСКА явно не хватает исполнителей.
У "Локомотива" дела с кадрами идут куда лучше. Команду покинули Ари и Нейманья Пейчинович, которые хоть и не определяли игру "железнодорожников", однако были важными элементами в механизме Юрия Сёмина. Что интересно, эти незначительные проблемы полностью перекрыл Гжегож Крыховяк, который вдруг добавил московской команде особого статуса. Все-таки не каждый день в РФПЛ приезжают игроки с громким европейским именем. К этому нас приучил разве что "Зенит"!
История противостояний ЦСКА и "Локомотива" насчитывает 59 матчей. И это только во времена независимой России. Если брать во внимание еще и СССР, то эта цифра увеличится в 2 раза. Начиная с 1992 года в противостояниях этих двух московских команд наблюдается фактическое равенство с небольшим перевесом "железнодорожников". "Локомотив" имеет на одну победу больше, а соответственно – на одно поражение меньше, чем ЦСКА (победы – 23:24, поражения – 24:23). Кроме того, 12 матчей закончились вничью.
Именно такой результат, кстати говоря, был зафиксирован в основное время в первом Суперкубке России в 2003 году, где встречались именно ЦСКА и "Локомотив". Тогда "железнодорожников" тренировал именно Юрий Сёмин, который до этого одолел армейцев в "золотом матче" и привел "Локомотив" к первому титулу чемпиона России во времена независимости, прервав гегемонию еще одной московской команды – "Спартака". Тот Суперкубок завершился аж в серии пенальти, где "железнодорожники" оказались сильнее – 4:3.
Интересные факты перед противостояниям ЦСКА и "Локомотива"
ЦСКА и "Локомотив" лишь раз встречались в очном матче за Суперкубок России. Это случилось в 2003 году, тогда в серии пенальти "железнодорожники" оказались сильнее – 4:3.
Последний раз "Локомотив" побеждал в матче за Суперкубок, когда у руля команды был их нынешний тренер Юрий Павлович Сёмин. Это случилось в 2005 году. Кроме того, свой первый Суперкубок России в 2003 году "железнодорожники" добыли как раз под руководством Сёмина.
Московский ЦСКА чаще других клубов РФПЛ играл в матче за Суперкубок России (10 раз), является самым титулованным клубом этого турнира (6 побед), а также больше других проигрывал в матче за этот трофей (4 поражения).
Игорь Акинфеев является действующим рекордсменом, который играл во всех суперкубковых матчах своего клуба. На его счету 10 встреч в Суперкубке России в составе ЦСКА.
Ориентировочные составы
ЦСКА: Акинфеев – Фернандес, Магнуссон, Бекао, Щенников – Бийол, Дзагоев, Ахметов – Витиньо, Чалов, Жамалетдинов.
"Локомотив": Гильерме – Идову, Квирквелия, Михалик, А. Денисов – Ан. Миранчук, И. Денисов – Рыбус, Фернандеш, Фарфан – Эдер.
Прогноз на матч
Матчи за Суперкубок всегда являются очень непредсказуемыми, однако в данном случае есть несколько причин утверждать, что победителем станет именно "Локомотив". Во-первых, состав ЦСКА потерпел серьезных изменений и пока не сыгран. Во-вторых, "железнодорожники" не отпустили никого из своих лидеров и, скорее всего, выйдут на матч в оптимальном составе. Исторический аспект можно даже не анализировать, ведь там есть абсолютное множество факторов, которые играют на руку именно "Локомотиву".
Букмекеры солидарны с такими утверждениями и отдают перевел "Локомотиву": коэффициент на их победу – 2,3. В то же время триумф армейцев оценивается в 3,5. Это даже менее вероятно, чем ничья в основное время, коэффициент на которую колеблется в районе 3,3.
Игорь Малиенко | http://soccernews.ru
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|Ахмат
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|ЦСКА Москва
|0
|0
|5
|Динамо Москва
|0
|0
|6
|Краснодар
|0
|0
|7
|Крылья Советов
|0
|0
|8
|Локомотив Москва
|0
|0
|9
|Оренбург
|0
|0
|10
|Ростов
|0
|0
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|Рубин
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|0
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