Старт сезона Серии А могут перенести
Новый розыгрыш итальянской Серии А может начаться позже, чем планировалось.
По информации Football Italia, не исключено, что старт сезона будет перенесён с 19 на 26 сентября.
Дело в том, что в текущих реалиях пауза между чемпионатами оказалась совсем короткой.
Главный инициатор переноса - миланский "Интер", но эту инициативу поддерживают и другие клубы.
Не пропустите: "Аталанта" ближе "Милана" к трансферу Алексея Миранчука. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Спартак" нацелился на полузащитника "Ниццы"
-
8 игроков "Челси" помещены на карантин в связи со вспышкой коронавируса
-
1
Трансфер Месси обойдётся "Манчестер Сити" в почти 560 миллионов евро
-
Старт сезона Серии А могут перенести
-
Сульшер определится с капитаном "Манчестер Юнайтед" в сентябре
-
В "Реале" не задумывались о подписании Месси
-
Гвардиола может продлить контракт с "Манчестер Сити"
-
Хабиб опубликовал фото с игроком "Краснодара"
-
"Ювентус" усилится хавбеком "Шальке"
-
Румменигге объяснил, почему "Бавария" не подпишет Месси
-
"Манчестер Сити" презентовал новую резервную форму
-
"Динамо" собирается подать апелляцию на удаление Скопинцева в матче с "Зенитом"
-
Тренер "Краснодара" назвал предполагаемые сроки возвращения на поле Ари
-
СМИ: четыре футболиста "Челси" заразились коронавирусом
-
"Рейнджерс" не захотел подписывать Кузяева
-
На Месси претендуют только два клуба
-
Четвёртый клуб включился в борьбу за защитника "Спартака" Рассказова
-
"Барселона" нашла в "Лионе" замену для Суареса
-
Опубликовано фото обновлённой формы сборной России
-
Тренер "Ротора" обвинил Соболева в симуляции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17