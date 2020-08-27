Старт сезона Серии А могут перенести

Новый розыгрыш итальянской Серии А может начаться позже, чем планировалось.

По информации Football Italia, не исключено, что старт сезона будет перенесён с 19 на 26 сентября.

Дело в том, что в текущих реалиях пауза между чемпионатами оказалась совсем короткой.

Главный инициатор переноса - миланский "Интер", но эту инициативу поддерживают и другие клубы.

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