Старт следующего сезона РПЛ могут перенести

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил о возможном переносе на более поздний срок начала нового сезона РПЛ.

"Конкретная дата начала следующего сезона будет определена позже, начаться он должен в августе. Было пожелание от представителей клубов начать новый чемпионат 9, 10 августа", - сказал Дюков.

Ранее сообщалось, что новый чемпионат стартует 2 августа, то есть через неделю после финала Кубка России.

Также глава РФС назвал предполагаемые сроки летнего трансферного окна в российском футболе.

"Планируется, что трансферное окно откроется в конце июля. Мы будем ходатайствовать перед УЕФА, чтобы нам было предоставлено 12 недель, а не 8", - добавил Дюков.

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