Стартовал единственный чемпионат в Европе, где еще играют в футбол

Теги батэторпедо жодино

Стартовал единственный чемпионат в Европе, где еще играют в футбол

19 марта состоялись матчи 1-го тура чемпионата Беларуси. Турнир является единственным в Европе, так как все остальные чемпионаты приостановлены из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.

Минский "Энергетик-БГУ" на своем поле неожиданно обыграл многократного чемпиона страны БАТЭ. В другом матче жодинское "Торпедо" на выезде переиграло солигорский "Шахтер".

"Энергетик-БГУ" Минск - БАТЭ Борисов - 3:1 (2:0)
Голы: Яхшибоев, 27 - 1:0, Яхшибоев, 34 - 2:0, Скавыш, 64 - 2:1, Бакич, 88 - 3:1

"Шахтер" Солигорск - "Торпедо" Жодино - 0:1 (0:0)
Гол: Рамос де Пенья, 90+1-  0:1

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