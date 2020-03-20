Стартовал единственный чемпионат в Европе, где еще играют в футбол
19 марта состоялись матчи 1-го тура чемпионата Беларуси. Турнир является единственным в Европе, так как все остальные чемпионаты приостановлены из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.
Минский "Энергетик-БГУ" на своем поле неожиданно обыграл многократного чемпиона страны БАТЭ. В другом матче жодинское "Торпедо" на выезде переиграло солигорский "Шахтер".
"Энергетик-БГУ" Минск - БАТЭ Борисов - 3:1 (2:0)
Голы: Яхшибоев, 27 - 1:0, Яхшибоев, 34 - 2:0, Скавыш, 64 - 2:1, Бакич, 88 - 3:1
"Шахтер" Солигорск - "Торпедо" Жодино - 0:1 (0:0)
Гол: Рамос де Пенья, 90+1- 0:1
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20