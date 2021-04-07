Стартовали съемки футбольного реалити-шоу о "Ростове"

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Стартовали съемки футбольного реалити-шоу о "Ростове"Фото: Твиттер @rostovfc 
В Ростове-на-Дону начались съемки футбольного реалити-шоу "Ростов-на-кону", которое будет посвящено "Ростову". Проект входит в число четырех новинок, ранее анонсированных видеосервисом PREMIER и телеканалом "Матч ТВ".

"Документальный сериал покажет изнанку клуба, а также расскажет о жизни вокруг популярного вида спорта: о преданных болельщиках и о городе, который пропитан духом футбола. Каждый эпизод будет посвящен нескольким ключевым фигурам. К примеру, участниками первых выпусков станут главный тренер Валерий Карпин и президент клуба Арташес Арутюнянц", — говорится в пресс-релизе.

Первая серия выйдет на PREMIER уже в апреле. Автором идеи проекта выступил известный футбольный журналист Нобель Арустамян.

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