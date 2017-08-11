Стартует новый турнир прогнозов! Анонс 1-го тура
Soccernews.ru объявляет о старте принципиально нового турнира прогнозов. В нем теперь будут присутствовать интересные матчи из всех топ-турниров.
Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!
12 августа
17:00 Челси – Бернли (АПЛ)
17:30 ЦСКА – Спартак (РФПЛ)
13 августа
18:00 Манчестер Юнайтед – Вест Хэм (АПЛ)
21:46 Лацио – Ювентус (Суперкубок Италии)
22:00 Генгам – ПСЖ (Лига 1)
23:00 Барселона – Реал (Суперкубок Испании)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|1
|3
|2
|Борнмут
|0
|0
|3
|Брайтон & Хоув Альбион
|0
|0
|4
|Бернли
|0
|0
|5
|Челси
|0
|0
|6
|Кристал Пэлас
|0
|0
|7
|Эвертон
|0
|0
|8
|Хаддерсфилд Таун
|0
|0
|9
|Ливерпуль
|0
|0
|10
|Манчестер Сити
|0
|0
|11
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|13
|Саутгемптон
|0
|0
|14
|Сток Сити
|0
|0
|15
|Суонси Сити
|0
|0
|16
|Тоттенхэм
|0
|0
|17
|Уотфорд
|0
|0
|18
|Вест Бромвич Альбион
|0
|0
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|20
|Лестер Сити
|1
|0