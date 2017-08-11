Стартует новый турнир прогнозов! Анонс 1-го тура

Soccernews.ru объявляет о старте принципиально нового турнира прогнозов. В нем теперь будут присутствовать интересные матчи из всех топ-турниров.

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

12 августа

17:00 Челси – Бернли (АПЛ)

17:30 ЦСКА – Спартак (РФПЛ)

13 августа

18:00 Манчестер Юнайтед – Вест Хэм (АПЛ)

21:46 Лацио – Ювентус (Суперкубок Италии)

22:00 Генгам – ПСЖ (Лига 1)

23:00 Барселона – Реал (Суперкубок Испании)

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– АПЛ – Ла Лига – Серия А | http://soccernews.ru