Стартует новый турнир прогнозов! Анонс 1-го тура

Теги турнир прогнозов

Стартует новый турнир прогнозов! Анонс 1-го тура

Soccernews.ru объявляет о старте принципиально нового турнира прогнозов. В нем теперь будут присутствовать интересные матчи из всех топ-турниров. 

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях. Победителя по традиции ждет приз!

12 августа
17:00 Челси  Бернли (АПЛ)
17:30 ЦСКА  Спартак (РФПЛ)

13 августа
18:00 Манчестер Юнайтед  Вест Хэм (АПЛ)
21:46 Лацио  Ювентус (Суперкубок Италии)
22:00 Генгам  ПСЖ (Лига 1)
23:00 Барселона  Реал (Суперкубок Испании)

Не пропустите тесты и проверьте, насколько вы готовы к новому сезону:
АПЛ – Ла Лига – Серия А | http://soccernews.ru

комментарии
Димон

Челси – Бернли - 3:0; ЦСКА – Спартак - 2:1; Манчестер Юнайтед – Вест Хэм - 2:1; Лацио – Ювентус - 1:1; Генгам – ПСЖ - 0:4; Барселона – Реал - 2:2.

Ответить
scouser17

Челси - Бернли - 2:0, ЦСКА - Спартак - 2:1, Ман Юнайтед - Вест Хєм - 0:0, Лацио - Ювентус - 1:3, Генгам - ПСЖ - 0:3, Барселона - Реал - 3:2

Ответить
Yas

Челси – Бернли - 2:1 ЦСКА – Спартак - 1:2 Манчестер Юнайтед – Вест Хэм - 2:1 Лацио – Ювентус - 1:2 Генгам – ПСЖ - 0:3 Барселона – Реал 2:1

Ответить
tyler37

Челси – Бернли - 3:0, ЦСКА – Спартак - 2:1, Манчестер Юнайтед – Вест Хэм - 1:0, Лацио – Ювентус - 0:2, Генгам – ПСЖ - 0:4 Барселона – Реал 3:1

Ответить
Алексей

Челси – Бернли 3-0 ЦСКА – Спартак 1-1 Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 2-0 Лацио – Ювентус 1-3 Генгам – ПСЖ 0-3 Барселона – Реал 1-2

Ответить
eaaerdjkee

Челси – Бернли - 2:0. ЦСКА – Спартак - 0:2. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм - 2:0. Лацио – Ювентус - 1:1. Генгам – ПСЖ - 0:3. Барселона – Реал Мадрид 2:2.

Ответить
Илья

12 августа 17:00 Челси – Бернли (АПЛ) 1-0 17:30 ЦСКА – Спартак (РФПЛ)1-3 13 августа 18:00 Манчестер Юнайтед – Вест Хэм (АПЛ) 1-1 21:46 Лацио – Ювентус (Суперкубок Италии)0-3 22:00 Генгам – ПСЖ (Лига 1) 0-2 23:00 Барселона – Реал (Суперкубок Испании)1-2

Ответить
РеалЕкатеринбург

Челси – Бернли - 3:1. ЦСКА – Спартак - 1:1. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм - 2:0. Лацио – Ювентус - 1:2. Генгам – ПСЖ - 1:3. Барселона – Реал Мадрид 3:2.

Ответить
WhiteWolff

Челси – Бернли - 3:0, ЦСКА – Спартак - 2:1, Манчестер Юнайтед – Вест Хэм - 1:0, Лацио – Ювентус - 1:2, Генгам – ПСЖ - 1:2 Барселона – Реал 3:1

Ответить
lopatasamolet

Челси – Бернли - 2:1, ЦСКА – Спартак - 2:2, Манчестер Юнайтед – Вест Хэм - 1:1, Лацио – Ювентус - 1:1, Генгам – ПСЖ - 1:3 Барселона – Реал 2:0

Ответить
assanaly

Челси – Бернли - 4:0, ЦСКА – Спартак - 2:1, Манчестер Юнайтед – Вест Хэм - 2:1, Лацио – Ювентус - 1:3, Генгам – ПСЖ - 0:3 Барселона – Реал 2:2

Ответить
ali

Челси – Бернли - 3:0, ЦСКА – Спартак - 1:1, Манчестер Юнайтед – Вест Хэм - 2:0, Лацио – Ювентус - 0:4, Генгам – ПСЖ - 0:2 Барселона – Реал 1:2

Ответить
Пьянь

Челси – Бернли - 2:0, ЦСКА – Спартак - 1:2, Манчестер Юнайтед – Вест Хэм - 1:1, Лацио – Ювентус - 0:2, Генгам – ПСЖ - 1:4 Барселона – Реал 2:0

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Первый полет "чаек": "Брайтон" принимает "Манчестер Сити"

Первый полет "чаек": "Брайтон" принимает "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Арсенал Лондон 1 3
2 Борнмут 0 0
3 Брайтон & Хоув Альбион 0 0
4 Бернли 0 0
5 Челси 0 0
6 Кристал Пэлас 0 0
7 Эвертон 0 0
8 Хаддерсфилд Таун 0 0
9 Ливерпуль 0 0
10 Манчестер Сити 0 0
11 Манчестер Юнайтед 0 0
12 Ньюкасл Юнайтед 0 0
13 Саутгемптон 0 0
14 Сток Сити 0 0
15 Суонси Сити 0 0
16 Тоттенхэм 0 0
17 Уотфорд 0 0
18 Вест Бромвич Альбион 0 0
19 Вест Хэм Юнайтед 0 0
20 Лестер Сити 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов