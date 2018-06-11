Стартует турнир прогнозов на Чемпионат Мира 2018! Анонс 1 тура

Soccernews.ru запускает турнир прогнозов на Чемпионат Мира 2018!

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 - за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях.

Приз победителю - официальная атрибутика Чемпионата Мира 2018!

Анонс 1 тура:

14 июня

18:00 Россия - Саудовская Аравия

15 июня

15:00 Египет - Уругвай

18:00 Марокко - Иран

21:00 Португалия - Испания

16 июня

13:00 Франция - Австралия

16:00 Аргентина - Исландия

19:00 Перу - Дания

22:00 Хорватия - Нигерия

Напомним, до 14 июня можно и нужно оставить прогноз на победителя Чемпионата Мира | soccernews.ru