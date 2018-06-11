Стартует турнир прогнозов на Чемпионат Мира 2018! Анонс 1 тура

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Стартует турнир прогнозов на Чемпионат Мира 2018! Анонс 1 тура

Soccernews.ru запускает турнир прогнозов на Чемпионат Мира 2018!

Начисление очков остается прежним - 3 очка за угаданный счет, 2 - за угаданную разницу, 1 -  за угаданный исход. Прогнозы оставляем в комментариях.

Приз победителю - официальная атрибутика Чемпионата Мира 2018!

Анонс 1 тура:

14 июня

18:00 Россия - Саудовская Аравия

15 июня

15:00 Египет - Уругвай
18:00 Марокко - Иран
21:00 Португалия - Испания

16 июня

13:00 Франция - Австралия
16:00 Аргентина - Исландия
19:00 Перу - Дания
22:00 Хорватия - Нигерия

Напомним, до 14 июня можно и нужно оставить прогноз на победителя Чемпионата Мира | soccernews.ru

Комментарии
TurculeC

Россия - Саудовская Аравия 1:0; Египет - Уругвай 1:2; Марокко - Иран 1:1; Португалия - Испания 1:1; Франция - Австралия 2:1; Аргентина - Исландия 3:0; Перу - Дания 1:2; Хорватия - Нигерия 1:0

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viktorxal

Россия-Саудовская Аравия 2-1,Египет-Уругвай 0-1,Марокко-Иран 0-0,Португалия-Испания 1-1,Франция-Австралия 5-1,Аргентина-Исландия 1-0,Перу-Дания 2-1,Хорватия-Нигерия 1-0

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РеалЕкатеринбург

Россия - Саудовская Аравия 3:1; Египет - Уругвай 1:3; Марокко - Иран 1:1; Португалия - Испания 1:2; Франция - Австралия 4:1; Аргентина - Исландия 2:0; Перу - Дания 1:1; Хорватия - Нигерия 2:0

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lyavon

Россия - Саудовская Аравия 2:0; Египет - Уругвай 1:2; Марокко - Иран 1:1; Португалия - Испания 2:2; Франция - Австралия 3:1; Аргентина - Исландия 2:0; Перу - Дания 1:2; Хорватия - Нигерия 1:0

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Morgan Chain

Россия - Саудовская Аравия: 2-0; Египет - Уругвай: 1-1; Марокко - Иран: 1-0; Португалия - Испания: 0-0; Франция - Австралия: 3-0; Аргентина - Исландия: 3-1; Перу - Дания: 1-2; Хорватия - Нигерия: 1-1.

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Джонни

Россия - Саудовская Аравия: 1-0; Египет - Уругвай: 1-2; Марокко - Иран: 1-0; Португалия - Испания: 2-1; Франция - Австралия: 2-0; Аргентина - Исландия: 3-1; Перу - Дания: 1-1; Хорватия - Нигерия: 2-0.

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Александр

Россия Саудовская Аравия 1:1 Египет Уругвай 1:2 Марокко Иран 0:0 Португалия Испания 2:1 Франция Австралия 4:1 Аргентина Исландия 3:1 Перу Дания 2:1 Хорватия Нигерия 3:0

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Зенден

Россия - Саудовская Аравия 2:0; Египет - Уругвай 0:2; Марокко - Иран 2:1; Португалия - Испания 1:2; Франция - Австралия 3:0; Аргентина - Исландия 2:0; Перу - Дания 0:1; Хорватия - Нигерия 3:1.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Россия - Сауд Аравия 3-1. Египет - Уругвай 2-3. Марокко - Иран 1-2. Португалия - Испания 0-1. Франция - Австралия 4-0. Аргентина - Исландия 0-0. Перу - Дания 0-2. Хорватия - Нигерия 3-1. ( Даже зарегаться на сайтене возможно, лол)

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WhiteWolff

Россия - Саудовская Аравия 3:1; Египет - Уругвай 1:3; Марокко - Иран 2:1; Португалия - Испания 1:2; Франция - Австралия 3:0; Аргентина - Исландия 2:0; Перу - Дания 0:1; Хорватия - Нигерия 2:1

Ответить
Пьянь

Россия - Саудовская Аравия 2:1; Египет - Уругвай 1:2; Марокко - Иран 1:1; Португалия - Испания 1:1; Франция - Австралия 2:0; Аргентина - Исландия 2:0; Перу - Дания 1:1; Хорватия - Нигерия 1:0

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kruton9000

Россия - Саудовская Аравия 1:0, Египет - Уругвай 1:2, Марокко - Иран 1:0, Португалия - Испания 0:2, Франция - Австралия 3:0, Аргентина - Исландия 2:0, Перу - Дания 1:1, Хорватия - Нигерия 2:1

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хас

Россия - Саудовская Аравия 2:0; Египет - Уругвай 2:2; Марокко - Иран 3:1; Португалия - Испания 2:4; Франция - Австралия 4:0; Аргентина - Исландия 4:1; Перу - Дания 0:3; Хорватия - Нигерия 3:2

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Вызываю на личный баттл по прогнозам пьянь, и "гения" Зендена

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Пьянь

Оставляй прогноз тогда, баттлщик блин)

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Игорь

Россия проиграет , Уругвай победит ,Иран победа, Португалия победа, Франция победа , Аргентина победа , перу победа , Хорватия победа,

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РеалЕкатеринбург

Пиши счет!

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SAMUELL

Россия - Саудовская Аравия 2:1; Египет - Уругвай 1:3; Марокко - Иран 1:1; Португалия - Испания 1:3; Франция - Австралия 3:0; Аргентина - Исландия 2:1; Перу - Дания 0:2; Хорватия - Нигерия 2:1

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Сербия 0 0
4 Швейцария 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
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