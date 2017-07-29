Старые знакомые: "Тоттенхэм" встречается с "Манчестер Сити" в Нэшвилле
"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити"
Стадион: "Ниссан" (Нэшвилл, США)
Начало матча: 1:05
В очередном матче Международного кубка чемпионов нас ожидает противостояние двух английских команд: "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити". Уже совсем скоро стартует новый сезон Английской Премьер-лиги, и клубы имеют хорошую возможность показать, чего от них ждать в грядущем чемпионате.
Горожане стартовали на турнире с поражения от принципиального соперника "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2, однако в следующем матче подопечные Гвардиолы реабилитировались, разгромив мадридский "Реал" - 4:1. В том матче обе команды имели множество моментов для взятия чужих ворот, но реализация у "Сити" была получше. "Шпоры" начали с уверенной победы над французским ПСЖ - 4:2, а затем уступили "Роме" - 2:3.
Общая стоимость игроков "Манчестер Сити" составляет 642 миллиона евро, "Тоттенхэма" - 463 миллиона. Данные цифры стали олицетворением трансферной кампании клубов в текущее межсезонье. Если "Сити" сделал уже несколько громких приобретений, потратив в общей сложности более 200 миллионов евро, то "Тоттенхэм" больше занят тем, как удержать своих лидеров. Маурисио Почеттино продолжает утверждать, что его команда полностью укомплектована, и, видимо, каких-то громких приобретений от шпор мы не дождемся. Примечательно, что не так давно в стан "Манчестер Сити" перебрался правый защитник лондонцев Кайл Уокер, который вполне может выйти на поле в этом матче.
Интересные факты противостояния:
Команды впервые играют между собой в товарищеском матче.
В последних 4 матчах между этими командами было зафиксировано 3 победы "Тоттенхэма" при 1 ничьей.
В 10 последних матчах между этими командами было забито в среднем 4 мяча за игру.
Ориентировочные составы на игру:
"Тоттенхэм": Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Дэвис, Уокер-Питерс, Дембеле, Дайер, Триппьер, Алли, Эриксен, Кейн.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Стоунз, Компани, Данило, Туре, Де Брейне, Насри, Жезус, Робертс, Агуэро.
Прогноз на матч:
Обе команды хорошо знаю друг друга, и статус турнира позволяет им сыграть в открытый футбол. После победы над "Реалом" фаворитом встречи является "Манчестер Сити", но Гвардиола, как и Почеттино могут пойти на эксперименты с составом. Поэтому предсказать победителя встречи будет достаточно сложно.
На победу "Манчестер Сити" букмекеры предлагают коэффиицент 2,30, на ничью – 3,5, на победу "шпор" – 2,80
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: Майами приветствует Эль Класико: "Реал" и "Барселона" встретятся в главном матче Международного кубка чемпионов
опрос
главное
-
Закрепиться на вершине: "Локомотив" принимает "Анжи"
-
В первом Эль Класико нового сезона "Барселона" взяла верх над "Реалом"
-
"Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм" в заключительном туре Международного кубка чемпионов
-
Вечные соперники: "Рома" в Фоксборо принимает "Ювентус"
-
Возвращение на "Петровский": "Тосно" принимает "Зенит"
Лента новостей
-
"Лацио" может приобрести Азмуна и отправить его в аренду
-
Фурсенко: "В "Зените" рассчитывают на Дзюбу"
-
"Валенсия" пытается сбить цену на Ансальди
-
"Сток Сити" хочет заменить Арнаутовича звездой УПЛ
-
Защитник тульского "Арсенала" Григалава получил тяжёлую травму головы
-
Эль-Шаарави: "Матч против "Ювентуса" станет хорошей проверкой нашего физического состояния и командной работы"
-
Матич близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"
-
Вальверде: "Игра с "Реалом" отсылает нас к матчам за Суперкубок Испании"
-
Гвардиола: "Думаю, все идет к тому, что Ихеаначо перейдет в "Лестер"
-
Дани Алвес советует Неймару быть смелее
-
"Манчестер Юнайтед" готовит предложение по Дендонкеру
-
"Барселона" согласна выложить 120 миллионов евро за Дибалу
-
Блан может стать тренером сборной Турции
-
"Рома" рассматривает Куадрадо как альтернативу Махрезу
-
Стала известна схема, по которой ПСЖ намерен подписать Неймара и избежать наказания
-
Коутиньо этим летом перейдет в "Барселону"
-
Гвардиола прокомментировал возможную продажу Насри
-
Дани Алвес: "Надеюсь, что этот трофей не станет последним"
-
"Уотфорд" нацелился на Таски
-
Рамос надеется, что Неймар перейдет в ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24