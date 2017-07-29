Старые знакомые: "Тоттенхэм" встречается с "Манчестер Сити" в Нэшвилле

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Ниссан" (Нэшвилл, США)

Начало матча: 1:05

В очередном матче Международного кубка чемпионов нас ожидает противостояние двух английских команд: "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити". Уже совсем скоро стартует новый сезон Английской Премьер-лиги, и клубы имеют хорошую возможность показать, чего от них ждать в грядущем чемпионате.

Горожане стартовали на турнире с поражения от принципиального соперника "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2, однако в следующем матче подопечные Гвардиолы реабилитировались, разгромив мадридский "Реал" - 4:1. В том матче обе команды имели множество моментов для взятия чужих ворот, но реализация у "Сити" была получше. "Шпоры" начали с уверенной победы над французским ПСЖ - 4:2, а затем уступили "Роме" - 2:3.

Общая стоимость игроков "Манчестер Сити" составляет 642 миллиона евро, "Тоттенхэма" - 463 миллиона. Данные цифры стали олицетворением трансферной кампании клубов в текущее межсезонье. Если "Сити" сделал уже несколько громких приобретений, потратив в общей сложности более 200 миллионов евро, то "Тоттенхэм" больше занят тем, как удержать своих лидеров. Маурисио Почеттино продолжает утверждать, что его команда полностью укомплектована, и, видимо, каких-то громких приобретений от шпор мы не дождемся. Примечательно, что не так давно в стан "Манчестер Сити" перебрался правый защитник лондонцев Кайл Уокер, который вполне может выйти на поле в этом матче.

Интересные факты противостояния:

Команды впервые играют между собой в товарищеском матче.

В последних 4 матчах между этими командами было зафиксировано 3 победы "Тоттенхэма" при 1 ничьей.

В 10 последних матчах между этими командами было забито в среднем 4 мяча за игру.

Ориентировочные составы на игру:

"Тоттенхэм": Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Дэвис, Уокер-Питерс, Дембеле, Дайер, Триппьер, Алли, Эриксен, Кейн.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Стоунз, Компани, Данило, Туре, Де Брейне, Насри, Жезус, Робертс, Агуэро.

Прогноз на матч:

Обе команды хорошо знаю друг друга, и статус турнира позволяет им сыграть в открытый футбол. После победы над "Реалом" фаворитом встречи является "Манчестер Сити", но Гвардиола, как и Почеттино могут пойти на эксперименты с составом. Поэтому предсказать победителя встречи будет достаточно сложно.

На победу "Манчестер Сити" букмекеры предлагают коэффиицент 2,30, на ничью – 3,5, на победу "шпор" – 2,80

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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