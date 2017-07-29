Старые знакомые: "Тоттенхэм" встречается с "Манчестер Сити" в Нэшвилле

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Старые знакомые: "Тоттенхэм" встречается с "Манчестер Сити" в Нэшвилле

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Ниссан" (Нэшвилл, США)

Начало матча: 1:05

В очередном матче Международного кубка чемпионов нас ожидает противостояние двух английских команд: "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити". Уже совсем скоро стартует новый сезон Английской Премьер-лиги, и клубы имеют хорошую возможность показать, чего от них ждать в грядущем чемпионате.

Горожане стартовали на турнире с поражения от принципиального соперника "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2, однако в следующем матче подопечные Гвардиолы реабилитировались, разгромив мадридский "Реал" - 4:1. В том матче обе команды имели множество моментов для взятия чужих ворот, но реализация у "Сити" была получше. "Шпоры" начали с уверенной победы над французским ПСЖ - 4:2, а затем уступили "Роме" - 2:3.

Общая стоимость игроков "Манчестер Сити"  составляет 642 миллиона евро, "Тоттенхэма" - 463 миллиона. Данные цифры стали олицетворением трансферной кампании клубов в текущее межсезонье. Если "Сити"  сделал уже несколько громких приобретений, потратив в общей сложности более 200 миллионов евро, то "Тоттенхэм" больше занят тем, как удержать своих лидеров. Маурисио Почеттино продолжает утверждать, что его команда полностью укомплектована, и, видимо, каких-то громких приобретений от шпор мы не дождемся. Примечательно, что не так давно в стан "Манчестер Сити" перебрался правый защитник лондонцев Кайл Уокер, который вполне может выйти на поле в этом матче.

Интересные факты противостояния:

Команды впервые играют между собой в товарищеском матче.

В последних 4 матчах между этими командами было зафиксировано 3 победы "Тоттенхэма" при 1 ничьей.

В 10 последних матчах между этими командами было забито в среднем 4 мяча за игру.

Ориентировочные составы на игру:

"Тоттенхэм": Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Дэвис, Уокер-Питерс, Дембеле, Дайер, Триппьер, Алли, Эриксен, Кейн.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Стоунз, Компани, Данило, Туре, Де Брейне, Насри, Жезус, Робертс, Агуэро.

Прогноз на матч:

Обе команды хорошо знаю друг друга, и статус турнира позволяет им сыграть в открытый футбол. После победы над "Реалом" фаворитом встречи является "Манчестер Сити", но Гвардиола, как и Почеттино могут пойти на эксперименты с составом. Поэтому предсказать победителя встречи будет достаточно сложно.

На победу "Манчестер Сити" букмекеры предлагают коэффиицент 2,30, на ничью – 3,5, на победу "шпор" – 2,80

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
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