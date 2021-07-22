Стас Пьеха отреагировал на то, что арбитр Безбородов выгнал жену из дома после избиения сына певца
Известный российский певец Стас Пьеха прокомментировал решение футбольного судьи Владислава Безбородова выгнать из дома свою супругу.
Напомним, что жена арбитра избила сына артиста Петра. У мальчика диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.
"Да, я читал об этом. Не жалко ли мне Безбородову? Вы знаете, я предпочитаю заниматься только вопросами здоровья своего сына и его бабушки, на которую тоже было совершено нападение и которую тоже избили. И не касаться других вопросов - особенно вопросов семьи Безбородовых. Это их личные семейные дела, которые я не уполномочен никак комментировать и решать.
Мы никак не были знакомы с Безбородовыми до этого конфликта. Люди просто заехали в один и тот же коттеджный посёлок и совершенно случайно пересеклись. Я, честно говоря, перегружен немножко за последние дни. Сын проходит обследования второй день. В интернете во всех пабликах есть все справки. Ничего нового пока нет. У бабушки болит шея, но я не знаю точного диагноза - не видел пока", - сказал Пьеха.
Не пропустите: Футбольный арбитр Безбородов прокомментировал нападение своей жены на сына Стаса Пьехи. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
ЦСКА подтвердил заключение нового контракта с Дзагоевым
-
23-летний воспитанник "Локомотива" близок к завершению карьеры
-
Слуцкий прокомментировал трансферную кампанию "Рубина"
-
Источник: Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
-
"Ливерпуль" нацелился на форварда "Вест Хэма"
-
"Челси" предложили вернуть Азара: названы условия сделки
-
Стас Пьеха отреагировал на то, что арбитр Безбородов выгнал жену из дома после избиения сына певца
-
1
"Рубин" объявил о допуске болельщиков на матч со "Спартаком"
-
1
Иско не может тренироваться из-за прививки от коронавируса
-
1
Тошич рассказал интересную историю про Вагнера Лава
-
1
Буффон сыграл за "Парму" 7339 дней спустя
-
Это′О назвал желаемых финалистов ЧМ-2022
-
Альба отказался идти на сокращение зарплаты в "Барселоне"
-
Главные новости дня: 21 июля
-
Годин подтвердил интерес из России
-
Ван Гаал снова возглавит сборную Нидерландов
-
На Гризманна появились новые претенденты
-
"Реал" планирует бесплатно подписать Горетцку следующим летом
-
ПСВ разгромил "Галатасарай" и другие результаты 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов
-
"Арсенал" хочет подписать голкипера сборной Англии