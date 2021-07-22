Стас Пьеха отреагировал на то, что арбитр Безбородов выгнал жену из дома после избиения сына певца

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Стас Пьеха отреагировал на то, что арбитр Безбородов выгнал жену из дома после избиения сына певца

Фото инстаграм Стаса Пьехи

Известный российский певец Стас Пьеха прокомментировал решение футбольного судьи Владислава Безбородова выгнать из дома свою супругу.

Напомним, что жена арбитра избила сына артиста Петра. У мальчика диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.

"Да, я читал об этом. Не жалко ли мне Безбородову? Вы знаете, я предпочитаю заниматься только вопросами здоровья своего сына и его бабушки, на которую тоже было совершено нападение и которую тоже избили. И не касаться других вопросов - особенно вопросов семьи Безбородовых. Это их личные семейные дела, которые я не уполномочен никак комментировать и решать.

Мы никак не были знакомы с Безбородовыми до этого конфликта. Люди просто заехали в один и тот же коттеджный посёлок и совершенно случайно пересеклись. Я, честно говоря, перегружен немножко за последние дни. Сын проходит обследования второй день. В интернете во всех пабликах есть все справки. Ничего нового пока нет. У бабушки болит шея, но я не знаю точного диагноза - не видел пока", - сказал Пьеха.

Не пропустите: Футбольный арбитр Безбородов прокомментировал нападение своей жены на сына Стаса Пьехи. | http://soccernews.ru
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