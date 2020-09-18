Стать легендой в 17, отказать "Манчестер Юнайтед", прийти, чтобы заменить Санчо: почему Джуд Беллингем - будущее "Боруссии"?

Главный талант футбольной Англии перешел в дортмундскую "Боруссию". Знакомьтесь – Джуд Беллингем, воспитанник "Бирмингема" и "следующий Санчо" в Бундеслиге. Беллингему только несколько месяцев назад исполнилось 17 лет, а он уже сыграл полноценный сезон на взрослом уровне в Чемпионшипе. Он имел стабильное место в стартовом составе Бирмингема: 41 матч в лиге, 4 гола, 3 ассиста. Джуд с ранних лет привлекал внимание топ-клубов, но мечтал дебютировать в большом футболе именно за родной "Бирмингем". В августе прошлого года Беллингем стал самым молодым игроком "синих", дебютировав в 16 лет и 38 дней. Через несколько недель он побил еще один клубный рекорд – отличился в воротах "Сток Сити" и получил статус самого молодого бомбардира команды. "Бирмингем" настолько благодарен семье парня за преданность, что вывел из оборота 22-й номер, под которым играл Джуд. В сети более или менее все покрутили пальцем у виска. Такие жесты делают для легенд, а тут парень, который не сыграл за команду и полсотни матчей.

Дортмунд выплатил за Беллингема около 23-25 ​​миллионов евро (МЮ предлагал больше, но "Бирмингем" позволил Джуду самостоятельно выбирать новый клуб), сделав его, возможно, самым дорогим 17-летним игроком в истории футбола – Пато переходил в "Милан" за 24 млн. Санчо обошелся в три раза дешевле! "Боруссия" на финишной прямой выиграла борьбу за Джуда у "Манчестер Юнайтед". "Дьяволы" подключили к переговорам Алекса Фергюсона и Эрика Кантона, однако это не помогло. Дортмунд разыграл свои главные козыри: примеры прогресса Джейдон Санчо, Кристиана Пулишича, Эрлинга Холланд; невероятную атмосферу "Вестфаленштадиона" с "желтой стеной". Пришлось также привлечь финансовые ресурсы. "Боруссия" выписала 17-летнему Джуду грандиозную зарплату в 3 миллиона евро (МЮ давал значительно меньше). Беллингем подписал 3-летний контракт без фиксированной клаусулі. Через год, когда футболист станет совершеннолетним и отпадут ограничения ФИФА, немцы предложат ему новую долгосрочную сделку. Кстати, этот трансфер может помочь более быстрому переходу Джейдона Санчо на "Олд Траффорд" (пока переговоры ведутся). "Боруссии" понравилось, что МЮ дерзко и вызывающе не перебивал предложение по Беллингему, а просто отступил. Ну и главное: "Боруссия" пообещала семьи, что будет сразу вводить Джуда в основной состав с постепенным увеличением игрового времени. По плану "шмелей", англичанин до конца сезона 2020/21 должен стать постоянным партнером Акселя Витселя в центре поля.

"Оптимальная позиция Беллингема – восьмерка в схеме 4-3-3", – признается бывший тренер Бирмингема Пеп Клотет, который и вывел Джуда во взрослый футбол (предыдущий коуч Гарри Монк считал, что юноше рано играть в основной команде). Впрочем, он способен сыграть также "десятку", флангового хавбека, или же выйти в опорной зоне, если Люсьен Фавр сохранит схему 3-4-3. В Чемпионшипе Джуд играл преимущественно на позиции левого хавбека. Таким образом тренер пытался встроить его в 4-4-2, продемонстрировав сильные стороны (Беллингем имел полную свободу перемещений в центр для креатива) и прикрыв слабые (позиционные ошибки на фланге менее угрожающие, чем в центре). Скауты называют его смесью Деле Алле и Джермейна Дженаса. Чем особый Беллингем? В свои 17 он уже имеет навыки взрослого футболиста. "Молодым игрокам постоянно надо видеть мяч. На высшем уровне развития футболисты имеют кинетический контроль, понимают размещения мяча без опускания глаз. Тогда можно держать голову высоко, интенсивно крутить ею и изучать тактику. Это что-то на подобии игры на фортепиано без нот. И Джуд уже достиг этого уровня, он уже играет музыку", – объясняет Пеп Клотет в интервью The Athletic. Беллингем – правша, однако его левая новая не является слабым местом. Отец интенсивными тренировками с раннего детства развивал "бипедализм" Джуда. К слову, Марк Беллингем – звезда любительского футбола. Он забил около 700 голов в 850 матчах (если он не обманывает).

На первую тренировку в Дортмунде футболист пришел в модных брендах (шорты Off-White, сумка Louis Vuitton), однако он не поддается всем соблазнам подростковой жизни. Он не играет в видеоигры и не шныряет по вечеринкам. Зато строго соблюдает режим, прислушивается ко всем рекомендациям тренеров и физиотерапевтов, постоянно работает над собой. У Беллингема все в порядке с психологией. Он капитанил в сборной Англии U-17. Переезд в новую страну не должен стать проблемой. В Германии его сопровождает семья – они вместе будут ходить на курсы немецкого. Правда, проблем с коммуникацией и так не возникнет: почти вся команда свободно владеет английским, дортмундская молодежь во главе с Санчо, Холландом и Рейной поможет адаптироваться. Оценки трансфера разделились! С одной стороны, "Боруссия" опять выхватила жемчужину, которую сможет развить и продать в разы дороже. С другой, Дортмунд продолжает идти по пути "инкубатора". Вкладываться в развитие футболистов и зарабатывать на перепродаже – это хорошо, но таким образом "Баварию" не перебить. Бундеслига стартует уже скоро, так что уже скоро увидим, как "Боруссия" будет строить свои шаги по футбольной карте Германии.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников