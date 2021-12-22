Статистика Александра Кокорина в 1-м круге Серии А

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Российский нападающий флорентийской "Фиорентины" Александр Кокорин провел четыре матча в первом круге чемпионата Италии.

Кокорин в общей сложности отыграл 32 минуты, не забил ни одного гола, не отдал ни одной результативной передачи, а также получил одну желтую карточку.

Форвард выходил на поле в матчах с "Дженоа" (2:1, 10 минут), "Интером" (1:3, 6 минут), "Наполи" (1:2, 14 минут) и "Сампдорией" (3:1, 1 минута).

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