Статистика Александра Кокорина в 1-м круге Серии А
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен
Российский нападающий флорентийской "Фиорентины" Александр Кокорин провел четыре матча в первом круге чемпионата Италии.
Кокорин в общей сложности отыграл 32 минуты, не забил ни одного гола, не отдал ни одной результативной передачи, а также получил одну желтую карточку.
Форвард выходил на поле в матчах с "Дженоа" (2:1, 10 минут), "Интером" (1:3, 6 минут), "Наполи" (1:2, 14 минут) и "Сампдорией" (3:1, 1 минута).
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|Команда
|М
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|Ювентус
|26
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|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17