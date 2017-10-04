Статистика демонстрирует, что "Реалу" не стоит горевать из-за потери Бэйла

Статистика демонстрирует, что мадридскому "Реалу" вовсе не стоит горевать из-за потери своего ведущего вингера Гарета Бэйла.

Так, с момента дебюта валлийца в королевском клубе с ним в составе команда выиграла 69% матчей, набирая в общей сложности в среднем 2,2 очка за игру. В отсутствии же Бэйла за этот период "сливочные" одержали победы в 83% матчей, получая за игру в среднем 2,6 очка.

Напомним, "Реал" выпустил заявление по поводу травмы Бэйла. | soccernews.ru