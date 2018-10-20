Статистика доказывает, что "Манчестер Юнайтед" ужасно обороняется в текущем сезоне

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Статистика доказывает, что "Манчестер Юнайтед" ужасно обороняется в текущем сезоне

Статистика доказывает, что "Манчестер Юнайтед" ужасно обороняется в текущем сезоне.

Как сообщает Opta, в сезоне 2018/19 подопечные Жозе Моуринью имеют всего один сухой матч в девяти турах АПЛ. 

А вот в сезоне 2017/18 таковых у "МЮ" было семь за указанный отрезок чемпионата. Как говорится, ощутите разницу!

Не пропустите: Мартиаль с момента дебюта за "Манчестер Юнайтед" забил больше любого партнёра по команде. | http://soccernews.ru

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