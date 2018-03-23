Статистика Лукаку в первых 29 матчах за "МЮ" практически идентична показателям Ибрагимовича

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку провел свои первые 29 матчей за "Манчестер Юнайтед".

В этих поединках на счету форварда 14 голов и 6 результативных передач.

Стоит отметить, что его статистика практически такая же, какая была у экс-форварда манкунианцев Златана Ибрагимовича, который в своих первых 29 матчах за клуб отличился 17 раз и отдал 5 голевых пасов.

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